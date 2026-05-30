Groblje u New Yorku skrivalo je 5.5 milijuna pčela pod zemljom

TIJEKOM obične šetnje grobljem u Ithaci u saveznoj državi New York otkrivena je golema populacija od oko 5.5 milijuna pčela koje se gnijezde pod zemljom. Znanstvenici vjeruju da je riječ o jednoj od najvećih ikad zabilježenih kolonija takve vrste pčela, važnih oprašivača voćnjaka jabuka i drugih usjeva. Pretpostavlja se da na tom području žive više od sto godina, a pogoduje im netaknuto pješčano tlo groblja, piše ScienceDaily.

Sve je počelo u proljeće 2022. godine, kada je Rachel Fordyce primijetila neobično velik broj pčela na groblju East Lawn. Nekoliko ih je odnijela profesoru entomologije Bryanu Danforthu, koji je utvrdio da se radi o vrsti Andrena regularis, samotnoj divljoj pčeli koja se gnijezdi u tlu.

Daljnja istraživanja pokazala su da na površini od oko 6000 četvornih metara živi približno 5.5 milijuna jedinki. To je broj usporediv s više od 200 košnica medonosnih pčela i veći od populacije Manhattana. "Prema dostupnoj literaturi, ovo je jedna od najvećih poznatih nakupina pčela koje se gnijezde u tlu", rekao je Steve Hoge, glavni autor studije objavljene u časopisu Apidologie.

Utočište za važne oprašivače

Istraživanje ističe važnost samotnih pčela za oprašivanje usjeva, posebno jabuka. Povijesni zapisi pokazuju da je vrsta A. regularis na groblju prisutna barem od početka 20. stoljeća, dok je samo groblje osnovano 1878.

Znanstvenici smatraju da stara gradska groblja mogu biti važna utočišta bioraznolikosti jer se tlo rijetko uznemirava i uglavnom nije izloženo pesticidima. Nadzornik groblja Keven Morse kaže da je ondje godinama viđao goleme skupine pčela koje ga nikad nisu ubole.

Većina pčela živi pod zemljom

Iako najviše pozornosti privlače medonosne pčele, oko 75 posto svih vrsta pčela su samotne i gnijezde se u tlu. Ženke vrste A. regularis kopaju podzemna gnijezda i polažu jaja u komore ispunjene peludom i nektarom. Odrasle jedinke izlaze vrlo rano u proljeće, upravo u vrijeme cvatnje jabuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pčele se pojavljuju u travnju kada temperature dosegnu oko 21 stupanj Celzijev te, osim jabuka, oprašuju drugo voće i rano cvatuće divlje biljke. U održavanju tako velike populacije vjerojatno pomažu i obližnji voćnjaci Sveučilišta Cornell.

Kako su izbrojili milijune pčela?

Istraživači su koristili posebne mrežaste zamke koje hvataju kukce dok izlaze iz tla. Između kraja ožujka i sredine svibnja 2023. prikupili su više od 3200 kukaca iz 16 vrsta, pri čemu je A. regularis bila uvjerljivo najzastupljenija.

Na temelju gustoće pčela u uzorcima procijenili su da ukupna populacija broji između tri i osam milijuna jedinki, s prosječnom procjenom od 5.5 milijuna.

Istraživači upozoravaju da su ovakva gnijezdilišta iznimno vrijedna te da bi njihovo uništavanje moglo u kratkom roku dovesti do gubitka milijuna važnih oprašivača.