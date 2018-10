Optužbe za silovanje i pijano nasilje: Ovo je pozadina priče koja trese SAD

JE LI Brett Kavanaugh, čovjek kojeg je američki predsjednik Donald Trump kandidirao za novog suca Vrhovnog suda, častan i stručan čovjek koji zaslužuje taj položaj ili silovatelj i pijanac koji nikako ne pripada u vrh američkog pravosuđa?

Njegovi pristaše i kritičari o ovoj dilemi, koja je posljednjih dana zaokupirala Ameriku, imaju dijametralno suprotan stav.

>> Dramatično saslušanje žene koja optužuje Trumpova čovjeka za seksualni napad

Ako Kavanaugh ne bude izabran za suca Vrhovnog suda SAD-a, smatraju njegove pristaše, njegov život će biti upropašten, a u politici će se postaviti opasan novi presedan prema kojem teške optužbe bez dokaza mogu zaustaviti bilo čiju nominaciju ili kandidaturu.

Naime, Kavanaugha je profesorica Christine Blasey Ford optužila da ju je pokušao silovati na ljeto 1982., kad su oboje bili učenici u susjednim srednjim školama. Ona je imala 15, a on 17 godina. Prema njenom svjedočanstvu, bili su zajedno na maloj kućnoj zabavi, uz još troje mladića i djevojaka. Iako su svi pili pivo, Kavanaugh i njegov prijatelj Mike Judge bili su već pijani kad je došla, navodi Ford.

Ford je uvjerena da bi je Kavanaugh silovao da nije pobjegla

Kad je u jednom trenutku otišla u zahod na katu kuće, Kavanaugh i Judge su je navodno pratili, zaskočili nakon što je izišla i odvukli u spavaću sobu. Tamo ju je Kavanaugh bacio na krevet, skočio na nju i pokušao joj je skinuti odjeću. Nije uspio, kaže Ford, jer se snažno opirala, a on je bio izrazito pijan. Usto tvrdi da je srećom imala jednodijelni kupaći kostim jer je prije toga bila na bazenu.

Kada je pokušala vrištati, Kavanaugh joj je pokrio rukom usta tako snažno da se bojala da će je nehotice ugušiti. Na kraju se ipak uspjela izvući jer je s Kavanaughom pala s kreveta, i pobjeći od napasnika.

"Brettov napad drastično je promijenio moj život. Vrlo dugo vremena bojala sam se i sramila se otkriti ikome detalje. Nisam htjela reći svojim roditeljima da sam, s 15 godina, bila u kući bez roditelja i pila pivo s dečkima. Uvjerila sam samu sebe da me Brett nije silovao, da bih morala biti u stanju krenuti dalje i samo se praviti da se to nikad nije dogodilo. Tijekom godina rekla sam vrlo rijetkim prijateljima da sam doživjela seksualni napad. Nikad nisam to nikome rekla do svibnja 2012., za vrijeme savjetovanja za parove", rekla je Ford u svom svjedočenju pred Senatskim odborom za pravosuđe.

Opisala je i ono što joj se najdublje urezalo u sjećanje. "Neizbrisivo mi je u mozgu ostao njihov smijeh. Gromoglasni smijeh između njih dvojice i njihovo zabavljanje na moj račun", ispričala je, govoreći o Kavanaughu koji se u tom trenutku nalazio na njoj, i Judgeu, koji je bio u sobi s njima.

Nakon što su pred Senatskim odborom saslušani i Kavanaugh i Ford, američki mediji su uglavnom složni da je njeno svjedočenje bilo daleko uvjerljivije, detaljnije i kooperativnije od njegova. Uz iznimku Fox Newsa, naravno, koji i u ovoj priči čvrsto drži stranu Donaldu Trumpu i njegovu kandidatu.

>> Ova fotografija dokazuje: Žene bi mogle uništiti Trumpa



Upadljivi kontrast dvaju svjedočenja

Tako New York Times piše da, dok je Ford bila mirna, dostojanstvena i voljna odgovoriti u potpunosti na sva pitanja, Kavanaugh je bio nestabilan, ratoboran i stalno je skretao s teme. Portal Vox je grafički prikazao koliko su puta ovo dvoje izbjegavali dati izravan odgovor na pitanje, a kontrast je više nego upadljiv.

This is a brilliant use of graphics. pic.twitter.com/0MOps4rs2s — Paul Canning (@pauloCanning) 28. rujna 2018.

Trump je optužbu javno nazvao "velikom debelom podvalom" demokrata. No i on je navodno, prema određenim izvorima iz Bijele kuće, ostao zatečen snagom i emotivnošću svjedočenja Christine Ford. Doduše, nakon što je Kavanaugh svjedočio, pri čemu nije krio svoj bijes, ogorčenost i samosažalijevanje zbog optužbi koje "su uništile njegovo dobro ime i njegovu obitelj", Trump ga je na Twitteru pohvalio.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. rujna 2018.

"Sudac Kavanaugh pokazao je Americi točno zašto sam ga nominirao. Njegovo svjedočenje bilo je moćno, iskreno i uvjerljivo. Strategija demokrata po načelu 'pronađi i uništi' sramotna je, a ovaj proces je bio potpuna prijevara i pokušaj da se odgodi, opstruira i opire (Kavanaughovom izboru). Senat mora glasati!" napisao je Trump.

Republikanski senatori, koji u tom tijelu imaju vrlo tanku većinu, doveli su na saslušanje tužiteljicu koja je ispitivala Ford kao na sudskom procesu, pokušavajući pronaći rupe u njenoj priči. Tužiteljica, republikanski senatori i drugi konzervativci u politici i medijima zaključili su da je njeno svjedočanstvo nevjerodostojno jer se nije mogla sjetiti ni točnog datuma niti adrese na kojoj se navodni pokušaj silovanja dogodio.

Može li se optužba dokazati nakon 36 godina?

Bez takvih ključnih detalja, glasi njihov argument, optužba se ne može adekvatno istražiti i dokazati - pogotovo s obzirom na to da Judge i druge osobe koje su navodno bile na zabavi tvrde da se ničega ne sjećaju. Senator Lindsey Graham posebno se istaknuo svojim bijesnim monologom u zaštitu Kavanaugha.

"Ovo nije intervju za posao, ovo je pakao. Ovo će uništiti šanse da dobri ljudi istupe (kandidiraju se) zbog ovakvih sranja", rekao je dramatično senator i upozorio svoje kolege: "Mojim republikanskim kolegama kažem - ako glasate 'ne', dajete legitimitet najodvratnijoj stvari koju sam vidio u politici... Nadam se da će američki narod progledati zbog ove farse".

No kao profesorica psihologije, Ford je objasnila neurološki proces koji dovodi do toga da nam traumatični događaji ostaju urezani u pamćenje godinama i desetljećima nakon što se dogode, dok ono što se dogodilo prije ili poslije naprosto izblijedi.

Zahvaljujući republikanskom "disidentu" Jeffu Flakeu koji je svoj glas za Kavanaugha uvjetovao istragom FBI-ja o ovom slučaju, postoji šansa da će se istina ipak otkriti - ili da će istražitelji barem utvrditi čija riječ je vjerodostojnija.

A tu je Kavanaugh na prilično skliskom terenu, s obzirom na sve snažnije indicije da je imao prilično burnu mladost, uz redovito i prekomjerno alkoholiziranje. Iako je na saslušanju poricao da je ikad pio toliko da bi doživio pomračenje (blackout), odnosno da se ne bi sjećao što je radio nakon što bi se otrijeznio, njegov kolega sa Sveučilišta Yale tvrdi da to nije istina.

>> Kavanaughov kolega s faksa: Bio je ratoboran i agresivan kad je pio

"Mogu sa sigurnošću reći da je, kada je porekao mogućnost da je ikada izgubio pamćenje uslijed opijanja - lagao, kao i kada je umanjivao to koliko je i koliko često pio. Ako je na nacionalnoj televiziji lagao o svojim postupcima iz prošlosti, posebno dok je govorio pod zakletvom pred Senatom SAD-a, vjerujem da za te laži treba snositi posljedice", izjavio je profesor Chad Ludington i najavio da će dati izjavu i FBI-ju.

Najozbiljnija optužba: Kavanaugh je sudjelovao u drogiranju i grupnom silovanju djevojaka

Štoviše, Kavanaugha je 1985., dakle tri godine nakon navodnog seksualnog napada na Ford, policija privela jer je gađao nekoga u kafiću ledom, dok ga je Kavanaughov prijatelj pogodio čašom u glavu. Usto, bio je član studentskog bratstva poznatog po pijančevanju, a i Kavanaugh je stekao takvu reputaciju. "Bio je agresivan i ratoboran kad je bio pijan", rekao je njegov cimer James Roche.

To dakako ne znači da je kriv i za pokušaj silovanja, ali upućuje na to da nije bio iskren i na mogućnost da je bio toliko pijan da se ne sjeća što je učinio Ford - i drugima.

Jer osim profesorice Ford, optužile su ga još dvije žene. Deborah Ramirez, kolegica s Yalea, optužila ga je da je tijekom zajedničkog druženja uz alkohol skinuo hlače i gurao joj penis u lice. A najteža optužba dolazi od Julie Swetnick koja tvrdi da je vidjela Kavanaugha u više navrata kako na tulumima "staje u red s drugim dečkima" kako bi grupno silovali djevojku koju bi prethodno drogirali. Swetnick kaže da je i sama bila žrtva takvog grupnog silovanja - a među počiniteljima su bili Kavanaugh i Judge. Kavanaugh je ovu optužbu opisao kao "urnebesnu i nešto iz Zone sumraka".

Nevin dok se ne dokaže da je kriv - osim ako je riječ o Hillary Clinton

Bile te optužbe iz Zone sumraka ili ne, radi se o vrlo ozbiljnim optužbama. Mogućnost da netko ne bude izabran na važnu funkciju zbog lažnih optužbi brine javnost, ali još više brine mogućnost da silovatelj postane vrhovni sudac SAD-a zbog bezuvjetne podrške predsjednika i parlamenta.

Istina je da bi sud svakoga trebao tretirati kao nevinog dok mu se ne dokaže krivnja. Ipak, prilično je ironično da su desničari, koji ovih dana ponavljaju to kao ključni argument, mahom isti ti koji su tražili od Trumpa da "zatvori" Hillary Clinton kad dođe na vlast, iako bi to bilo eklatantno narušavanje vladavine prava, i ako se manje-više svi dokazi o njenom kriminalu svode na grozničave teorije zavjere o globalistima, masonima, sotonistima i pedofilima.

>> Još dvije žene optužuju Trumpa da ih je dirao, on tvrdi da je sve zavjera

Mašineriji desničarskih lažnih vijesti nije dugo trebalo da i žene koje optužuju Kavanaugha ubaci u svoj žrvanj, pa ovih dana fact-checkeri imaju pune ruke posla da dokažu da Ford, Ramirez i Swetnick nemaju veze s Clintonovima ili Georgeom Sorosem.

The right-wing accounts form a distinct cluster in the "innocent until proven guilty" retweet network. 23.9% of the accounts in that section also have #LockHerUp tweets. Apparently, this standard applies to conservative SCOTUS nominees but not Democratic presidential candidates. pic.twitter.com/Ppmlc0i4a4 — Conspirador Norteño (@conspirator0) 29. rujna 2018.

Uostalom, činjenica da se Ford morala preseliti i da su ona i njena obitelj izloženi prijetnjama smrću pokazuje koliko su neozbiljni argumenti da se želi okoristiti ovom optužbom. Predrasuda da je muškarac kojeg se optužuje žrtva, a žena želi profitirati tim optužbama, potvrda je da muškarci i žene i dalje nisu jednaki pred sudom javnosti. A slučaj Trumpa, koji je postao predsjednik unatoč optužbama više od 15 žena za napastovanje, i uvjerenje dijela američke i šire javnosti da ono što su on i Kavanaugh navodno učinili ionako nije ništa strašno, najbolje o tome svjedoče.