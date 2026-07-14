Pas u SAD-u uključio toster. Izazvao požar koji je uništio kuću

POŽAR koji je izazvao pas slučajnim uključivanjem tostera gotovo je u potpunosti uništio obiteljsku kuću u Marylandu. U vatri su stradala tri kućna ljubimca, a ukupna šteta procjenjuje se na gotovo 200.000 dolara, piše Unilad. Vatrogasci iz Abingdona pozvani su prošlog petka oko 17:30 sati u ulicu Foxglove Court, gdje je plamen već bio zahvatio čitav dom.

Iako su požar stavili pod kontrolu za dvadesetak minuta, vatra je prouzročila golemu štetu i odnijela živote nekoliko obiteljskih ljubimaca. Prije dolaska vatrogasaca, susjedi su iz goruće kuće uspjeli izvući dva psa, Boa i Addie. Nažalost, treći pas Dakota i dvije mačke nisu preživjeli. U trenutku izbijanja požara u kući nije bilo ljudi te nitko nije ozlijeđen.

Istražitelji su pregledom dokaza utvrdili neobičan uzrok požara. Jedan od pasa skočio je na kuhinjski pult i slučajno uključio toster, koji je potom zapalio predmete u blizini. Snimka nadzorne kamere zabilježila je psa kako se kreće po pultu i šapama gura stvari neposredno prije no što je buknula vatra. Državni vatrogasni inspektori službeno su proglasili da je uzrok požara nesretan slučaj.

Pas koji je izazvao požar jedan je od dvoje koje su susjedi spasili te je prošao bez ozljeda. Preživjela je i obiteljska bradata agama. Gmaz je pronađen živ na zgarištu te se nakon 24 sata provedenih na intenzivnoj njezi u potpunosti oporavio.

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Uništenje kuće opisano je kao golemo, s teškim oštećenjima od vatre, čađe, dima i vode. Službenici su procijenili štetu na samoj građevini na oko 150.000 dolara, dok je šteta na stvarima u kući dodatnih 50.000 dolara.

Ovakvi incidenti češći su nego što mnogi misle. Prema podacima američkog Crvenog križa, kućni ljubimci svake godine u SAD-u izazovu oko 1000 požara, najčešće tako što slučajno uključe štednjake ili prevrnu zapaljive predmete poput grijalica. Procjenjuje se da zbog takvih nesreća u stambenim požarima godišnje strada oko 40.000 kućnih ljubimaca.

Gotovo identičan slučaj dogodio se u lipnju u Connecticutu, kada je obiteljski pas skočio na štednjak u pokušaju da nešto dohvati. Istražitelji su tada potvrdili da je pas nehotice pritisnuo jednu od tipki i uključio uređaj, što je dovelo do požara koji je uništio kuću.