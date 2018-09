Romi iz Vukomerca vlasnici su splitskog hostela u kojem je pretučena Britanka

JEDAN od članova sukobljenih romskih obitelji iz zagrebačkog Vukomerca vlasnik je apartmana u Splitu u kojem je ovog ljeta pretučena britanska turistkinja.

Članica jedne od problematičnih obitelji Hazba Zahirović preko medija se ispričala i otvorila mogućnost odlaska ako im se u Splitu pronađe identičan prostor u kojem bi živjeli.

"Mnogima već dulje smetamo, ali mi smo vlasnici ove kuće i vezani smo za Zagreb. No spremni smo otići ako možemo dobiti drugu kuću u Splitu, gdje mi živi brat. Ovakav suživot više nema smisla jer je mržnja izmakla kontroli", poručila je Hazba.

Njena izjava prouzročila je negodovanje turističkih djelatnika pod Marjanom jer s članovima njene obitelji mnogi već dulje u Splitu imaju ozbiljnih problema, javlja Slobodna Dalmacija.

Vlasnik splitskog ilegalnog hostela

Naime, jedan od članova obitelji Zahirović iz Vukomerca je i Antonio Zahirović. On je vodio ilegalni hostel u splitskoj Dubrovačkoj ulici gdje je početkom kolovoza metalnom šipkom brutalno pretučena Laura Denmar.

Britanka tvrdi da je pretučena u Splitu: Razbili su mi glavu metalnom šipkom

Podsjetimo, britanska studentica tvrdila je da su je u Splitu prebili metalnom šipkom jer nije htjela dodatno platiti smještaj u hostelu.

26-godišnja Laura Denmar ispričala je za Daily Mail kako su ona i njen dečko prošli mjesec brutalno napadnuti na odmoru u Hrvatskoj. Završila je u bolnici.

Splitska policija za Index je potvrdila kako je Britanka napadnuta, a objekt u kojemu se nalazila je zatvoren.

"31. srpnja 2018. u 11:37 sati zaprimljena je dojava da je u hostelu u Splitu napadnuta gošća. Policijski službenici su upućeni na mjesto događaja te je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 18-godišnjakinja fizički napala 26-godišnju gošću (državljanka Velike Britanije), zbog izraženog nezadovoljstva uslugom smještaja. 26-godišnjakinji je pružena liječnička pomoć, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 18-godišnjakinje je podnesen Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nadalje, zajedno sa službenicima nadležnog Carinskog ureda izvršen je nadzor poslovanja objekta, kojom prilikom su utvrđene nepravilnosti, zbog čega je nadležna carinska služba poduzela potrebne radnje iz svoje nadležnosti te izdala rješenje o zabrani rada", rekli su nam iz policije.

"Žena je zaključala vrata i počela me tući metalnom šipkom"

Studentica dramaturgije, koja se školuje na London's Royal Central School of Speech and Drama, doputovala je u srpnju na odmor u Hrvatsku. Laura i njen dečko Jeremy Lafond rezervirali su hostel u centru grada koji, kako kaže, noćenje naplaćuje 60 funti. Cijena je bila tolika jer je bio vrhunac turističke sezone, javlja Daily Mail. Međutim, kaže Laura, kad su stigli u centar grada poslali su ih u predgrađe.

"Rekli su nam da moramo pokupiti ključeve od drugog hostela i onda se vratiti u naš. Kad smo stigli, shvatili smo da nešto nije u redu. Tamo je bilo 30 kreveta i jedan zahod. Nitko nije radio. Nismo imali gdje, a već smo platili pa smo odlučili ostati", rekla je Laura.

"Zadnji dan našeg boravka čistačica je došla ranije i rekla nam da moramo otići odmah ili da platimo dodatno. Rekla sam joj da to nije razumno i odbila dati još novca pa nam je zaprijetila da će pozvati policiju. Znala sam da je to ilegalno pa sam joj rekla da slobodno nazove policiju. Umjesto toga, nazvala je čovjeka za kojeg mislim da je vlasnik. Odlučili smo da ćemo otići odatle što prije, ali ona je zaključala vrata pa nismo mogli nigdje dok taj čovjek nije došao. Kad je došao, on i još jedan tip zabili su Jeremyja u zid, a žena me počela tući metalnom šipkom. Bilo je užasno", ispričala je Laura. Dobila je veliku posjekotinu na glavi koju su joj šivali, ima slomljenu ruku i modrice po rukama i tijelu.

Turistička zajednica Splita ponudila je Lauri Denmar besplatan smještaj kako bi joj pokazala da je napad na nju u hostelu bio izdvojen slučaj, te da je Hrvatska sigurna zemlja za turiste iz Velike Britanije.