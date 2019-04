Što stoji u pozadini priče o Kinu Europa? Borba za šank

DVIJE tisuće prosvjednika okupile su se u subotu predvečer u zagrebačkoj Varšavskoj ulici. Pred Kino Europa dovela ih je glasina da će se uskoro na tome mjestu, uz svesrdnu pomoć gradonačelnika Milana Bandića, otvoriti narodnjački klub. Glasina je ubrzo demantirana, a organizatorima prosvjeda Grad je zaprijetio tužbom. No zakupci, organizatori Zagreb Film Festivala, ipak će se 1. lipnja morati iseliti iz kina. Istekao im je desetogodišnji najam, a na njihove molbe da im ga produlji, Grad Zagreb se oglušio.

Fake news o narodnjačkom klubu

To je ukratko priča o sadašnjem statusu Kina Europa. Naravno, nije sve tako jednostavno. Glasina o narodnjačkom klubu na mjestu Kina Europa stara je dvije godine. Navodno su tu informaciju čuli radnici kina i njome dvije godine kasnije objasnili zašto ih Grad iseljava. Još važnije, ta im je informacija poslužila da na ulicu dovuku ljude zgrožene što će na mjestu prekrasnog kina s iznimnim programom biti nekakva cajkaška špelunka.

"Ta lažna vijest o 'narodnjačkom klubu' trebala je poslužiti manipulaciji i mobiliziranju javnosti samo kako bi se izvršio pritisak da se na silu produži ugovor dosadašnjim najmoprimcima. Pozivamo javnost da ne podliježe takvoj vulgarnoj i banalnoj manipulaciji temeljenoj na lažnim tvrdnjama. Ta jeftina i prozirna laž o 'narodnjačkom klubu' u Kinu Europa nadilazi sve što je dosad viđeno u kategoriji fake newsa", poručio je dopisom zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i zaprijetio tužbama ne ispričaju li se oni koji su takve glasine širili.

Bandić uz to tvrdi da će Europa i dalje ostati art kino, ali da zgradu treba renovirati i izabrati novog najmoprimca. Njegovo objašnjenje zvuči sasvim legitimno, no Milan Bandić nije najpouzdaniji tip na svijetu pa čak i kada se čini da govori istinu, njegove riječi treba uzeti s dobrom vrećom soli.

Dugo se za cajke traži lokacija u centru, ali...

Već godinama se u centru Zagreba, kažu upućeni, traži lokacija za veći klub koji bi okupljao ljubitelje turbo folka. Na meti su bili i Saloon i Jabuka. No to nije upalilo i trenutno se vode sudski procesi u kojima Grad Zagreb ne stoji dobro. No Kino Europa bi se moglo pretvoriti u takvo mjesto samo uz dozvolu Ministarstva kulture.

Zgrada je zaštićena kao kulturno dobro i jako je teško, ako ne i nemoguće, prenamijeniti je u neku drugu svrhu. Ne bi bilo prvi put da se u Zagrebu siluju procedure - podsjećamo na već skoro zaboravljeno rušenje kuće Vladimira Vidrića i rušenje kina Zagreb na Cvjetnom trgu - no potpuno je nevjerojatno da bi se u tako riskantnu operaciju Bandić upustio samo radi jednog noćnog kluba.

Sve se vrti oko kafića u centru

Ipak, točenje pića u samom centru Zagreba iznimno je isplativo. Iz više izvora rečeno nam je da Milana Bandića i njegove suradnike, što službene, što neformalne, ni najmanje ne zanima kino. Oni su zainteresirani za šank.

"Vjerujemo da netko želi prije sezone ući u prostor i na brzinu otvoriti kafić te tako brzo zaraditi", rekao nam je izvor naklonjen dosadašnjim zakupcima Kina Europa.

"Njima je samo do kafića, a kino im je samo pokriće", čuje se pak iz Bandićevih krugova. Teško je razlučiti tko je tu zaista u pravu i ne projiciraju li jedni na druge svoje želje. No vrlo uvjerljivo zvuče priče da je borba oko Europe zapravo borba za šank.

Iseljavaju i druge kulturnjake

S druge strane, niz kulturnih udruga posljednjih je mjeseci dobio naloge da se žurno isele iz prostora u centru grada. Kao i u slučaju Kina Europa, ističe im najamnina i Grad im je poslao naloge da se isele. Tek nakon iseljenja dosadašnjih korisnika, kažu, raspisat će nove natječaje ili, kao u slučaju Kina Europa, početi sanaciju.

"Korisnici Kina Europa gradu su predložili tri načina na koji bi se mogla sanirati zgrada. Prvi je bio da sami apliciraju na europske fondove, drugi da podignu kredit pa da im Grad ne naplaćuje najamninu dok otplate kredit, odnosno da im prizna ulaganje u prostor, a treći je da zajedno pokušaju izvući novac iz europskih fondova. Na sve njihove prijedloge Grad se oglušio", rekao nam je izvor dobro upućen u odnose oko Kina Europa. Nadalje tvrdi i da prokišnjavanje krova, zbog kojeg Grad želi istjerati najmoprimce, zapravo ne postoji.

Dosadašnji zakupac Matić svojevremeno je bio jako drag Bandiću

"To je već sanirano jer inače ne bi mogli održavati projekcije", rekao je naš izvor. Čak i kada bi krov zaista prokišnjavao, Grad radove ne bi mogao početi 1. lipnja. Za zaštićene zgrade potrebni su posebni projekti i dozvole, a taj proces je dugotrajan.

Procjenjuje se da bi Kino Europa izvan funkcije moglo biti čak dvije godine, a dotad će svi zaboraviti malu subotnju bunu i za kino naći Bandiću milijega zakupca. Ili kupca. Iako mu je i dosadašnji zakupac, redatelj Boris T. Matić, jednom bio jako drag. Redatelj je jedan od kulturnjaka koji su Bandiću potpisali podršku za predsjedničke izbore.

"Većina tih ljudi je ucijenjena, pa tako i Matić", rekao nam je izvor izvrsno upućen u zagrebačke kulturne teme. Stanje je na tom području takvo da se nitko ne usuđuje otvoreno govoriti. Ili će se zamjeriti kolegama, ili će se zamjeriti Bandiću, koji drži kasu o kojoj svi oni ovise.