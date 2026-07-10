Svijet je prošle godine dobio gotovo milijun novih milijunaša

TIJEKOM 2025. godine svijet je dobio gotovo milijun novih dolarskih milijunaša, što odgovara brojci od preko 2680 ljudi dnevno, odnosno gotovo dvoje svake minute. Velik dio tog rasta izvan Sjedinjenih Država ostvaren je u Europi, pri čemu je istočna Europa zabilježila najbrži rast u postocima, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Španjolska odmah iza SAD-a po ukupnom broju novih milijunaša, piše Euronews.

Prema trenutnom tečaju, milijun dolara vrijedi oko 875.000 eura.

Istočna Europa predvodi u postotnom rastu

Gledano u postocima, istočnoeuropske zemlje zabilježile su najbrži rast broja milijunaša. Čak pet europskih zemalja zauzelo je prvih pet mjesta na globalnoj ljestvici trideset najbrže rastućih. Litva je zabilježila najveći rast od 8 posto, dobivši 921 novog dolarskog milijunaša. Turska je na drugom mjestu sa 6,4 posto, odnosno 5650 novih milijunaša, a slijedi Latvija s rastom od 5,7 posto i 1131 novim milijunašem. Mađarska bilježi porast od 5,3 posto (1349 novih milijunaša), dok je Irska na petom mjestu s 5,2 posto, ali i znatno većim apsolutnim brojem od 9491 novog milijunaša. Stopa rasta u Poljskoj iznosila je 4 posto, a u Grčkoj 3,5 posto. U izvješću se napominje da porast broja milijunaša donekle ovisi i o tome koliko su ti pojedinci prethodne godine bili blizu praga od milijun dolara.

SAD i velike europske ekonomije prednjače po broju novih bogataša

Apsolutne brojke, koje daju jasniju sliku za zemlje s već velikim brojem milijunaša, pokazuju drugačiji poredak. Najveći porast zabilježio je SAD s 441.078 novih bogataša, što je gotovo polovica globalnog rasta. U Europi je Ujedinjeno Kraljevstvo prošle godine dobilo više od 43.000 novih dolarskih milijunaša, dok su Francuska i Španjolska dobile po više od 32.000. Italija i Njemačka također su među prvih deset na svijetu, svaka s više od 24.000 novih milijunaša. Nije iznenađujuće da se pet najvećih europskih gospodarstava nalazi među prvih deset na svijetu. Sve ostale europske zemlje zabilježile su manje od 10.000 novih milijunaša. Na globalnoj ljestvici deset najuspješnijih nalaze se i Japan (31.428), Indija (31.033), Australija (25.089) i Rusija (21.951).

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Francuska dobiva novog milijunaša svakih 15 minuta

Preračunaju li se ovi podaci na dnevnu razinu, brojke postaju još upečatljivije. U SAD-u je tijekom 2025. klubu milijunaša svakog dana pristupalo prosječno 1208 ljudi, odnosno 50 svakog sata. Među europskim zemljama, Ujedinjeno Kraljevstvo dobivalo je prosječno 118 novih milijunaša dnevno, ili gotovo pet na sat. Francuska je bilježila 95 novih milijunaša dnevno, što je otprilike jedan svakih 15 minuta, a Španjolska 90. U Italiji je broj rastao za 67, a u Njemačkoj za 66 milijunaša dnevno.

Sve više ljudi na ljestvici bogatstva

"Sve se više ljudi penje na ljestvici bogatstva, redovi na vrhu su sve jači, a rast je stabilan na iznimno širokom rasponu tržišta", navodi se u izvješću. Nijedna od 56 zemalja obuhvaćenih analizom UBS-a nije 2025. godinu završila s manjim brojem milijunaša nego na početku. Više od 40 posto svjetskih dolarskih milijunaša živi u SAD-u, što je preko 23,6 milijuna od ukupno oko 57,5 milijuna obuhvaćenih uzorkom. U zapadnoj Europi živi nešto manje od 15 milijuna dolarskih milijunaša, odnosno 25 posto od ukupnog broja.

Autori izvješća ističu da broj milijunaša na nekom tržištu nije uvijek odraz njegove veličine, gospodarske snage ili čak prosječnog bogatstva po stanovniku. Mnogo toga ovisi o čimbenicima koji nisu izravno vezani za ekonomsku moć, kao što su vlasništvo nad nekretninama, privatna mirovinska štednja te dostupnost poreznih poticaja za štednju i ulaganja. Izvješće UBS-a definira neto vrijednost ili "bogatstvo" kao vrijednost financijske i stvarne imovine (uglavnom nekretnina) u vlasništvu pojedinaca, umanjenu za njihove dugove.