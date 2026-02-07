Amsterdam zabranjuje sve reklame za meso na javnim površinama

GRADSKA uprava Amsterdama jednoglasno je izglasala zabranu svih reklama za meso na javnim površinama, pet godina nakon što je započela s ograničavanjem promocije životinjskih proizvoda. Odluka dolazi u trenutku kada Nizozemci konzumiraju sve manje mesa.

Prema istraživanju Wageningen Social & Economic Research (WSER), građani Nizozemske su 2024. godine u prosjeku pojeli 74,4 kilograma mesa, što je najniža razina u posljednjih dvadeset godina, otkako se prate podaci. Riječ je o padu od tri posto u odnosu na prethodnu godinu. Studija navodi da se sve veći broj ljudi odlučuje za smanjenje unosa mesa zbog svijesti o utjecaju na zdravlje, dobrobit životinja i okoliš.

Zabrana oglašavanja mesa

U želji da dodatno potakne taj trend, gradsko vijeće Amsterdama odobrilo je potpunu zabranu oglašavanja mesa na javnim mjestima. Prijedlog su podnijele Stranka za životinje (Partij voor de Dieren) i stranka Zeleni/Lijevi (GroenLinks), a nova politika stupa na snagu 1. svibnja 2026. Za prijedlog je glasalo 27 od ukupno 45 vijećnika, javlja Food Bible.

Joey Cramer, direktor organizacije ProVeg Netherlands, pozdravio je odluku: "Poznato je da najveći dio emisija ugljikova dioksida u prehrambenom sustavu dolazi iz proizvodnje mesa, stoga ima smisla da Amsterdam ograničava njegovo oglašavanje kao dio strategije za poticanje promjena prehrambenih navika."

Dodao je kako je ta politika u skladu s ciljem grada da do 2050. godine prehrana stanovništva bude 50 posto biljnog podrijetla: "Takva promjena nije korisna samo za klimu, već i za zdravlje ljudi, kao i za dobrobit životinja."

Inspiracija iz Haarlema

Amsterdam slijedi primjer Haarlema, glavnog grada pokrajine Sjeverna Holandija, koji je prvi uveo zabranu reklama za meso prije četiri godine. "Reklame za duhan i alkohol zabranjene su već godinama, što pokazuje da je to moguće. Ne možete zabraniti oglašavanje pojedinačnim tvrtkama, ali možete zabraniti reklamiranje određenih skupina proizvoda", izjavila je tada vijećnica stranke GroenLinks u Haarlemu, Ziggy Klazes.

Osim reklama za mesne proizvode na plakatima, tramvajima, vlakovima i autobusima, amsterdamske vlasti odlučile su zabraniti i oglašavanje zračnih letova, vozila na benzin i dizel te ugovora za plinsko grijanje. Međutim, korporativne reklame tvrtki s visokom emisijom ugljika ostaju dopuštene do travnja 2028.

Na zabranu se osvrnula i tvrtka JCDecaux, najveći svjetski operater vanjskog oglašavanja, upozorivši na "dalekosežne financijske i pravne posljedice". Upozorili su kako bi zbog smanjenih prihoda od oglašavanja javne usluge u gradu mogle pretrpjeti štetu.

Kako smanjiti unos mesa?

Za one koji žele smanjiti konzumaciju mesa, rnutricionistica Natalie Burrows ponudila je nekoliko savjeta u razgovoru za Stylist Magazine. Savjetuje korištenje raznih izvora proteina poput tofua, tempeha, leće i graha, kao zamjenu za crveno meso, uključujući govedinu i janjetinu.

"Postupno smanjivanje unosa mesa omogućuje tijelu da se prilagodi dok uvodite nove biljne namirnice", objasnila je. Naglasila je i važnost zamjene životinjskih proizvoda potpunim biljnim izvorima proteina, poput kvinoje, heljde, amaranta, chia i konopljinih sjemenki, prehrambenog kvasca te mliječnih proizvoda poput skyr jogurta.