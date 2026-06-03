Clint Eastwood (96) otišao u mirovinu

NAKON karijere duge sedam desetljeća, tijekom koje je snimio više od 70 filmova, Clint Eastwood oprostio se od filmskog stvaralaštva. Četverostruki oskarovac, glumac i redatelj, koji je 31. svibnja napunio 96 godina, proslavio se šezdesetih godina u televizijskoj seriji Rawhide, nakon čega je uslijedila uloga u špageti-vestern trilogiji Sergija Leonea, poznatoj kao "dolarska trilogija", u kojoj se nalazi i kultni film Dobar, loš, zao.

Svoj prvi film, Play Misty for Me, režirao je početkom sedamdesetih godina, a tijekom sljedećih desetljeća potpisao je naslove poput Nepomirljivih, Djevojke od milijun dolara, Zamjene, Gran Torina, Snajperista i Mule. Eastwood se nametnuo kao jedan od najuspješnijih glumaca koji su ostvarili i zapaženu redateljsku karijeru, pri čemu se nikada nije ograničio na jedan žanr. Tijekom godina režirao je vesterne, trilere, biografske filmove, romantične drame, ratne filmove i mjuzikle.

Bio je poznat po iznimnoj radnoj disciplini i učinkovitom načinu rada, često završavajući snimanja prije roka i unutar predviđenog budžeta. Posljednji put pojavio se pred kamerama 2021. godine u filmu Cry Macho, koji je ujedno i režirao, dok je njegov posljednji redateljski projekt bio sudski triler Porotnik br. 2 iz 2024. godine, s Nicholasom Houltom i Toni Collette u glavnim ulogama.

Potvrda iz obitelji

Za sve koji su se pitali priprema li Eastwood još jedan film, njegov sin Kyle, glazbenik i skladatelj koji je radio glazbu za nekoliko očevih projekata, potvrdio je da se legendarni redatelj više neće vraćati filmu.

Na jednom nastupu u studenom, u snimci koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama, Kyle je rekao: "Čuvam mnogo lijepih uspomena na suradnju s njim. Sada je u mirovini, ima 95 godina. Imao sam veliku sreću što sam mogao raditi s njim na brojnim filmovima. Bilo je to sjajno iskustvo za mene."

Miran i tih način rada

Glumica Laura Linney, koja je s Eastwoodom surađivala na filmovima Neograničena moć, Mistična rijeka i Sully, ranije je ove godine govorila o njegovu načinu rada na setu. Objasnila je da njegov običaj da ne viče tijekom snimanja potječe još iz vremena kada je radio vesterne, jer bi glasni povici mogli uznemiriti konje.

"Od njega sam naučila neprocjenjivu lekciju o tome kako ostati opušten na setu. Radi malo ponavljanja scena i uvijek surađuje s istom ekipom. Dođete na set, sve je već pripremljeno i osvijetljeno, a on kaže: 'Dobro, jeste li spremni? U redu, krenimo'", ispričala je Linney.

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Omiljen među glumcima

Tijekom karijere režirao je petero glumaca koji su za svoje uloge osvojili Oscara: Genea Hackmana u Nepomirljivima, Seana Penna i Tima Robbinsa u Mističnoj rijeci te Hilary Swank i Morgana Freemana u Djevojci od milijun dolara.

Mnogi su glumci tijekom godina javno isticali koliko cijene suradnju s njim. Pokojni Richard Harris, koji je s Eastwoodom radio na Nepomirljivima, izjavio je da nikada nije sudjelovao u tako dobro organiziranoj produkciji, a Eastwoodovu pripremljenost nazvao je impresivnom.

Hilary Swank rekla je da ju je "jednostavno učinio potpuno opuštenom", dok ga je Morgan Freeman nazvao svojim omiljenim redateljem.

Meryl Streep, koja je s njim glumila u romantičnoj drami Mostovi okruga Madison, otkrila je da se zauzeo za nju kada je studio smatrao da je s 45 godina prestara za ulogu, iako je lik u filmu imao upravo toliko godina.

"Koliko sam shvatila, Clint se založio za mene, što mi je bilo vrlo drago, a i ja bih se svakako zauzela za njega", prisjetila se Streep.