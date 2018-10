Tko je sudac Mislav Kolakušić?

MISLAV Kolakušić sa zagrebačkog Trgovačkog suda jedan je od rijetkih sudaca koji otvoreno ukazuje na nepravilnosti unutar našeg pravosudnog sustava. Zbog svog javnog angažmana postao je poznat široj javnosti i to posebno zbog kritika Zakona o predstečajnoj nagodbi, Ovršnog zakona te Lex Agrokora, ali i dosadašnjeg rada Ustavnog suda za čijeg suca se i kandidirao. Uz to, osnovao je i udrugu Antikorupcija s kojom namjerava započeti kampanju s ciljem uključivanja građana u borbu protiv korupcije. Kako stoji na stranicama udruge, u tri dana priključilo se 3145 članova.

No tko je zapravo Mislav Kolakušić i kako je postao poznat široj javnosti?

Kolakušić je rođen 1969. godine u Zagrebu gdje se i školovao. Pravni fakultet završio je 1997. godine te je radio na Trgovačkom, Općinskom, Županijskom i Upravnom sudu dok 2011. godine nije postao sudac Trgovačkog suda.

Kritizirao Zakon o predstečajnim nagodbama, sud mu oduzeo predmet

Dvije godine kasnije počeo je njegov javni angažman koji će mu donijeti simpatije javnosti te nadimak sudac pravednik, ali i zamjerke unutar struke. Nakon što je Zakon o predstečajnim nagodbama donesen, Kolakušić je stopirao predstečajni postupak tvrtke Dalekovod te se javno usprotivio zakonu nazvavši ga protuustavnim. Njegov zahtjev za ispitivanjem ustavnosti tog zakona je odbačen, a slučaj Dalekovod mu je oduzet. No Kolakušić je nastavio javno govoriti o štetnostima ove prakse. Zakon o predstečajnim nagodbama je tada usporedio sa Zakonom o pretvorbi i privatizaciji rekavši da je "to što se događa veća pljačka negoli što su bile pretvorba i privatizacija".

Ovršni sustav nazvao nakaradnim

Osim ovog Zakona, Kolakušić je kritizirao i Ovršni zakon te najavljene promjene. Tijekom cijele 2017. godine Kolakušić je upozoravao na posebnosti hrvatskog ovršnog sustava unutar kojeg javni bilježnici imaju ovlasti provođenja ovrhe temeljem računa.

"Moderna Europa takav ovršni sustav uopće ne poznaje. Niti jedan sustav ne poznaje ovrhu direktno temeljem računa, već je ovrhovoditelj dužan zahtijevati izdavanje platnog naloga pred redovnim sudom", rekao je Kolakušić prošle godine upozoravajući da ove prakse pogoduju pojedincima na teret ili štetu cijelog društva.

"Mijenjamo zakon o udrugama, izbacujemo žig, idemo u izmjene zakona o upravnim sporovima, a o jednoj ovako krucijalnoj stvari, gdje je zahvaćeno milijun građana RH, godinama se ništa ne poduzima, iako se cijelo vrijeme ukazuje da je taj sustav nakaradan i nažalost protiv vlastitog naroda", izjavio je Kolakušić u ožujku 2017. godine.

Bio među 11 kandidata za suca Ustavnog suda

Kad je u lipnju 2017. godine Odbor za Ustav utvrdio listu za upražnjavanje triju slobodnih mjesta za suce Ustavnog suda, među 11 kandidata našao se i Kolakušić. Tom prilikom skupio je podršku 12 tisuća ljudi okupljenih u inicijativi Podrška Mislavu Kolakušiću za suca Ustavnog suda.

"Jedini izlaz u rješavanju teške situacije suvremene hrvatske stvarnosti nalazim u vraćanju na početak, u Ustavu RH i njegovoj primjeni i tumačenju u interesu svih građana, a ne u interesu uskog kruga pojedinaca", stajalo je u Kolakušićevoj prijavi za Ustavnog suca. Istaknuo je da je nedopustivo kako su gospodarsko-politički događaji doveli do munjevite propasti hrvatskog gospodarstva, a koja je uzrokovala tešku materijalnu situaciju velikog broja hrvatskih građana.

"Zamišljam kako bi Hrvatska danas izgledala da je Ustavni sud RH sve ove godine imao hrabrosti obavljati svoju temeljnu zadaću, a to je ocjena ustavnosti zakona, te ukinuo zakone o pretvorbi i privatizaciji, Ovršni zakon, Zakon o predstečajnim nagodbama na hrvatski način kao i druge zakone kojima je naše postalo nečije", naglasio je Kolakušić tada.

No, Kolakušić nije izabran za novog suca Ustavnog suda. Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskom saboru je predložio za izbor Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selanca.

Otvoreno je kritizirao i Lex Agrokor

Mjesecima prije i nakon donošenja Lex Agrokora je Mislav Kolakušić u svima javnim medijima upozoravao na protuustavni karakter samog zakona, ali i na skandalozan način njegovog donošenja u proceduri koja nije zabilježena ni u jednoj pravnoj i demokratskoj državi. U više desetaka intervjua pojašnjavao je nadležnim institucijama svu nakaradnost dotičnog zakona, no bez reakcije.

Zaradio ukor Sudačkog vijeća

No unatoč određenoj popularnosti koju uživa u javnosti, krajem 2017. godine Sudačko vijeće Visokog trgovačkog suda donijelo je odluku da je Kolakušić povrijedio Kodeks sudačke etike tvrdeći da njegovi istupi u javnosti "nemaju obilježja stručnih javnih istupa već su obilježeni senzacionalističkim i populističkim izjavama".

Stegovni postupak protiv Kolakušića pokrenuo je predsjednik Trgovačkog suda Nino Radić. Sudačko vijeće odlučilo je kako je Kolakušić povrijedio članak kodeksa sudačke etike jer je na Indexu i na N1 Televiziji komentirao svoje izuzeće u stečajnom postupku i postupku o Agrokoru koji se vodio na Trgovačkom sudu.

Naime, u travnju prošle godine Trgovački sud udovoljio je zahtjevu Konzuma da se suca Kolakušića izuzme iz stečajnog postupka protiv Konzuma koji je pokrenut temeljem prijedloga tvrtke Ovum.

Bio je to presedan s obzirom na to da je Konzum zatražio izuzeće s obrazloženjem da je Kolakušić svojim javnim istupima i postupanjima potvrdio svoju pristranost u izvršavanju sudačke dužnosti. Rješenje o izuzeću donio je predsjednik Trgovačkog suda Radić. To je rješenje Kolakušić komentirao na N1 Televiziji te na portalu Indexu, što mu je Radić uzeo za krimen.

Kampanja protiv korupcije

Unatoč negodovanjima unutar struke, Kolakušić ne odustaje od svog javnog angažmana. Kako smo napisali na početku teksta, osnovao je udrugu s kojom kreće u borbu protiv korupcije, a uzor mu je Rumunjska, koja je pokrenula postupke protiv više od 30 tisuća ljudi, ali i Srbija gdje se sumnjiva imovina oduzima i prodaje već u prvostupanjskim sudskim postupcima.

“Da bismo promijenili naše društvo, moramo djelovati na dvije platforme: civilno-društvenoj i političko-društvenoj. Bez uključivanja građana u civilno-društvene promjene koje su moguće kroz udrugu nema ni političkih promjena, morate dati mogućnost građanima koji su razočarani u politiku da se uključe. Od današnjeg dana kada udruga prelazi iz virtualnog u pravi fizički oblik bit ću u potpunosti uključen”, najavio je sudac Kolakušić prije tri dana za Media servis.