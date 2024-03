Ova palačinka ima 2.5 kila i besplatna je ako je pojedete u pola sata. Pokušali smo

OVA OGROMNA palačinka u palačinkarnici Milky u zagrebačkom kvartu Središće teži 2.5 kilograma. Besplatna je ako je možete sami pojesti unutar 30 minuta i poznata je kao "Milky izazov". Pa, pomislili smo, zašto se ne bismo i mi okušali u ovom izazovu.

Jesmo li uspjeli?

Milky izazov je na prvi pogled bio zastrašujuć. Nakon bližeg pregleda, faktor straha donekle se smanjuje - većina "mase" dolazi od raznih krema, a ne same palačinke. Izazov se, u suštini, sastoji od samo dvije palačinke ukrašene dodacima poput Nutelle, kreme od pistacija, kreme od vanilije, Lino Lade, plazma keksa, kakaa, Kit Kata, bijele Linolade i šumskog voća.

Ako ne uspijete završiti u roku od pola sata, to će vas koštati 20 eura - sudbina kojoj ni mi nismo uspjeli pobjeći. Iako je izazov zabavan, vjerujemo da je jako nerealan. Završiti ovu golemu šećernu porciju čak i unutar sat vremena čini se kao težak zadatak. Biste li se vi okušali u Milky izazovu?

U Zagrebu imaju dvije lokacije

Inače, palačinkarnica Milky postoji već godinama te radi po principu da sami složite svoju palačinku, a imaju i neke svoje kombinacije. Od slatkih, možete birati između američkih, proteinskih, čokoladnih, red velvet, bezglutenskih i veganskih palačinki s raznim nadjevima, a tu su i slane proteinske, tostirane, pohane i bezglutenske palačinke.

Cijene također variraju ovisno o sastojcima, a kreću se između 2.40 i 7.30 eura. Imaju dvije lokacije u Zagrebu, no u vrijeme booma su se proširili po regiji, tako da sada posluju i u Beogradu, Nišu te Sarajevu.

U Zagrebu se nalaze na adresama Ulica Ede Murtića 4 (Središće) te Dankovečka ul. 3 (Dubrava), a radno vrijeme im je od ponedjeljka do četvrtka od 10:30 do 20 te od petka do nedjelje od 10:30 do 23:15.

