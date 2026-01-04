Na krovu jedne obiteljske kuće u zagrebačkom Vrapču stoji okićena jelka

DOK SE BLAGDANSKA euforija polako stišava, a božićni ukrasi vraćaju u kutije, jedna obitelj u zagrebačkom naselju Vrapče odlučila je produžiti slavljenički duh na posve originalan način. Na samom krovu njihove kuće postavljena je i okićena božićna jelka.

Instalacija koja privlači poglede

Ova jedinstvena blagdanska instalacija nesumnjivo privlači poglede susjeda i prolaznika, odudarajući od uobičajenih dekoracija. Iako nije poznato što je inspiriralo vlasnike na ovaj kreativni pothvat, jedno je sigurno - uspjeli su unijeti dašak vedrine i originalnosti u svoje susjedstvo i nakon što su blagdani službeno završili.