Na krovu jedne obiteljske kuće u zagrebačkom Vrapču stoji okićena jelka

13:37, 04. siječnja 2026.
Foto/Video: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

DOK SE BLAGDANSKA euforija polako stišava, a božićni ukrasi vraćaju u kutije, jedna obitelj u zagrebačkom naselju Vrapče odlučila je produžiti slavljenički duh na posve originalan način. Na samom krovu njihove kuće postavljena je i okićena božićna jelka.

Instalacija koja privlači poglede

Ova jedinstvena blagdanska instalacija nesumnjivo privlači poglede susjeda i prolaznika, odudarajući od uobičajenih dekoracija. Iako nije poznato što je inspiriralo vlasnike na ovaj kreativni pothvat, jedno je sigurno - uspjeli su unijeti dašak vedrine i originalnosti u svoje susjedstvo i nakon što su blagdani službeno završili.

